Preso suspeito de ameaçar ex-companheira de morte, em Paraty

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 07:55 horas

Paraty – Um homem, de 26 anos, foi preso por policiais civis da 167ª DP, coordenados pelo delegado titular Marcello Russo, na tarde desta quarta-feira, dia 23, por suspeita de ameaça de morte à sua ex-companheira, de 41 anos.

De acordo com Marcello Russo, o rapaz é natural do Ceará e ameaçou ‘entupir a vítima, que é natural de São Paulo, de tiros’, por não aceitar o término do relacionamento. A prisão em flagrante aconteceu por volta das 13h30, na Rua A, s/nº, próximo à delegacia, no Centro de Paraty.

Ainda de acordo com o delegado, a mãe do suspeito presenciou o flagrante e prestou depoimento confirmando o crime.

”A vítima buscou socorro, desesperada, na 167ª DP. Então, uma equipe de policiais logrou êxito na prisão”, explicou o delegado.

O suspeito foi conduzido à 167ª DP (Paraty), para as providências de praxe. De acordo com Marcello Russo, o homem foi enquadrado no Art 147 do Código Penal (Crime de Ameaça). Marcello Russo destacou que foi estipulada uma fiança no valor de R$ 5 mil ao suspeito, que não foi paga.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população através dos telefones do Disque Denúncia (21) 2253-1177 e através do WhatsApp (21) 3372-0088. O sigilo é garantido.