Preso suspeito de extorquir prefeito de Porto Real

Matéria publicada em 7 de março de 2020, 10:59 horas

Caxias e Porto Real – Policiais civis da 60ª DP (Campos Eliseos/Duque de Caxias), coordenados pelo delegado titular Uriel Alcântara Machado, prendeu na sexta-feira (6), um homem suspeito de tentar extorquir o prefeito de Porto Real, Ailton Marques. O suspeito, de 31 anos, foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por meio de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Única de Porto Real, onde tramita a ação penal.

– Policiais civis desta distrital, após serviço de inteligência e de monitoramento de pessoas foragidas e morando em Duque de Caxias, encontraram Michael, réu em ação penal por crime de extorsão e foragido da justiça, em sua residência, onde tentou fugir mais foi capturado – disse Uriel.

Além do suspeito preso na sexta, e outros três homens, também são réus na mesma ação penal. No dia 24 de abril de 2019, eles marcaram uma reunião com o prefeito Ailton Marques, exigiram mediante grave ameaça exercida com uso de arma, a quantia de R$ 2 milhões.

O valor exigido seria referente a uma “dívida de campanha” deixada pelo prefeito Jorge Serfiotis, que morreu em 2017, e foi sucedido pelo vice, e atual prefeito Ailton Marques.

Na época, os suspeitos propuseram a Ailton que transferisse o patrimônio e a realização de contratos de licitações para pagamento do valor exigido por eles.

Já no dia 2 de maio de 2019, o suspeito e outro envolvido, acompanhados de um policial civil e um policial militar, ambos armados, chegam de helicóptero à sede da Prefeitura de Porto Real, onde exigiram uma reunião com prefeito. Na ocasião, policiais militares foram solicitados ao local e levaram os suspeitos para a 100ª DP (Porto Real), onde não ficaram presos.

Segundo Uriel, o suspeito encontra-se custodiado na delegacia de Duque de Caxias e será encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça de Porto Real.