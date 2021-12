Preso suspeito de ‘fazer a segurança’ de boca de fumo no Jardim Cidade do Aço

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2021, 08:39 horas

Flagrante aconteceu nesta quarta-feira, dia 1; uma calibre 380, 03 carregadores e 14 munições foram apreendidos

Volta Redonda – Um homem que não teve a idade divulgada foi preso pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (1), após ser flagrado com uma pistola calibre 380, 03 carregadores e 14 munições do mesmo calibre, num condomínio do bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Segundo os agentes, o suspeito relatou que fazia a segurança da boca de fumo no local no momento do flagrante. Outros suspeitos, ao notarem a presença da PM, fugiram durante a ação. A ocorrência foi registrada na 93ª DP.

Outro caso

Em outra ocorrência, em Barra Mansa, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38 com cinco munições, em posse de um adolescente de 17 anos. Segundo PMs do 28º Batalhão, o rapaz jogou o revólver em área de mata localizada na Rua Carlos Elias Curty, no bairro Boa Vista II, ao perceber a aproximação da viatura. O adolescente foi conduzido para a 90ª DP, acompanhado do pai, de 67 anos.