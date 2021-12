Preso suspeito de homicídio em Conservatória, distrito de Valença

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 08:02 horas

Valença – Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (15), em Conservatória, distrito de Valença, por policiais civis e militares do 10º Batalhão. Ele é suspeito de homicídio e tentativa de homicídio, ocorrido recentemente no distrito.

Segundo a polícia, os agentes estiveram na Rua Paulo Barbosa, entregar uma intimação para que ele comparecesse à delegacia de Valença (91ª DP) para depor e, ao ver as viaturas, o suspeito tentou fugir. No imóvel dele, seguindo os agentes, foram encontrados 116 pinos de cocaína e 182 sacolés de maconha; além de um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 9mm com carregador estendido e munições.