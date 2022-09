Preso suspeito de matar pai de santo quando tentava fugir de Angra dos Reis

Matéria publicada em 7 de setembro de 2022, 09:39 horas

Angra dos Reis – O delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, comandou um cerco policial que culminou com a prisão em agosto deste ano, de um homem suspeito de matar o pai de santo, Jorge Luiz Mariano, de 70 anos, que era conhecido como “Pai Jorge”. O crime foi praticado no dia 19 de julho, e o corpo da vítima foi encontrado no dia 26 do mesmo mês, no bairro Japuíba.

Vilson explicou que o suspeito respondia o inquérito que apura a morte do pai de santo, em liberdade. No entanto, o policial obteve a informação de o homem pretendia fugir de Angra dos Reis para outra cidade.

– Ele se encontrava solto, porém, constantemente investigado. Os agentes do setor de Inteligência da 166ª DP perceberam que o suspeito se preparava para fugir. Então, montamos (policiais) um cerco operacional e o predemos na Rodovia Rio-Santos, próximo a Conceição de Jacareí, em Mangaratiba. O suposto autor viajava num carro de aplicativo (Uber), que foi interceptado por nós. O investigado pretendia fugir para a cidade do Rio de Janeiro – disse Vilson, acrescentando que o homem foi levado para a 166ª DP, permanecendo detido.

Entenda o caso:

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), coordenados pelo delegado titular Vilson de Almeida, prenderam no dia 4 de agosto deste ano, o suspeito de assassinar o pai de santo, Jorge Luiz Mariano, de 70 anos, que era conhecido como “Pai Jorge”. O crime foi praticado no dia 19 de julho, em Angra dos Reis.

O suposto autor foi localizado pelos agentes, na Barra da Tijuca, no Rio, onde foi cumprido um mandado de prisão temporária contra ele. O investigado também disse que matou a vítima com nove facadas.

O assassinato foi na casa Pai Jorge, no bairro Japuiba. Na ocasião, ele ainda assumiu que após o crime fugiu com o Toyota Corolla de Jorge. O carro foi recuperado pelos policias.

Os agentes também localizaram as pessoas que fizeram transferência de dinheiro pelo Pix para o suspeito. Ele, com o celular que furtou de Jorge Luiz, fingiu que era o pai de santo e cobrava dinheiro para dar consultas espirituais a essas vítimas. O autor alegou que matou após uma discussão por conta de uma dívida que Jorge tinha com ele.