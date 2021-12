Preso suspeito de tráfico em Resende

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 08:05 horas

Resende – Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de ontem (09), em Resende, suspeito de tráfico. Durante a ação, 39 pinos de cocaína e um rádio comunicador foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.

Segundo PMs do 37º Batalhão, o flagrante aconteceu na Avenida São Gotardo, na Fazenda da Barra III, após denúncia. Os policiais informaram que ao se aproximarem do local, visualizaram dois suspeitos correndo para uma área de mata, porém um deles não conseguiu passar por baixo de uma cerca de arame e foi abordado.

Ainda segundo a PM, o rádio comunicador foi encontrado em posse do suspeito capturado e próximo a ele, uma sacola contendo 39 pinos de cocaína. Indagado sobre os pinos, de acordo com a PM, o mesmo confessou que o material era para vendas no local. Após o flagrante, o suspeito e todo material foram levados para 89ª DP. O homem foi autuado com base nos Art. 33 (Tráfico de Drogas) e 35 (Associação ao Tráfico) da Lei 11.343/06, permanecendo preso.