Presos três suspeitos de matar mulher em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de agosto de 2022, 08:27 horas

Volta Redonda – Três homens suspeitos de matar Sthefany Laura Teles, de 26 anos, foram presos no sábado (6), em Volta Redonda. Um deles foi localizado no bairro Ponte Alta, e os outros dois, no Açude e Retiro.

O crime foi no dia 9 de julho desde ano. Segundo a polícia, a vítima foi sequestrada e torturada antes de ser morta a tiros.

O corpo de Sthefany foi encontrado às margens da Rodovia do Contorno. Outro suspeito de envolvimento no crime foi preso no último dia 20 de julho. O Corsa Wind utilizado no assassinato, também foi apreendido pela polícia.

Uma mulher suspeita de participar da morte da vítima está sendo procurada. A polícia não informou o motivo do homicídio.