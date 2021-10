PRF apreende cerca de 3 toneladas de maconha na Dutra

Matéria publicada em 22 de outubro de 2021, 12:55 horas

Apreensão aconteceu no km 227, na Serra das Araras, em Piraí, com ajuda de três cães farejadores; Bud, Venena e Cacau

Piraí – Policiais rodoviários federais apreenderam, na manhã desta sexta-feira (22), aproximadamente três toneladas de maconha, em fiscalização da operação Égide, no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

De acordo com os agentes, a droga foi encontrada dentro do reservatório de combustíveis de um caminhão-tanque, com ajuda de três cães farejadores; especialistas em faro de armas, munições e drogas.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista informou que carregou o caminhão no estado do Mato Grosso e que receberia R$ 5 mil para levar a droga até o estado do Rio de Janeiro.

O homem, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, foi conduzido à Polícia Federal local, onde a droga será pesada e apreendida.