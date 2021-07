PRF apreende mais de meia tonelada de maconha na Dutra em Piraí

Matéria publicada em 6 de julho de 2021, 11:21 horas

Segundo a PRF, um homem foi preso; suspeito declarou que carregou o veículo em SP e estaria levando a droga para Campos dos Goytacazes (RJ)

Piraí – Policiais rodoviários federais apreenderam na manhã desta terça-feira, dia 06, mais de meia tonelada de maconha no km 227 da Dutra, no Posto PRF de Caiçara, em Piraí, durante fiscalização de combate ao narcotráfico. Os entorpecentes estavam sendo transportados dentro de uma caminhonete Chevrolet/Montana, cor vermelha, com placa de Vila Velha (ES), por um homem de 32 anos, preso por suspeita de tráfico interestadual de drogas. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda.

O flagrante aconteceu às 7h40, após o motorista do veículo apresentar nervosismo ao ser abordado por agentes da 7ª DEL PRF. Desconfiados, os policiais revistaram a carroceria do veículo e encontraram 18 fardos com vários tabletes de maconha. O peso estimado de cada fardo, segundo a PRF, estava em torno de 30 a 35 kg; desta forma, o peso total aproximado da droga seria de mais de meia tonelada, em torno de 540 kg de maconha.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao homem, que, segundo a PRF, declarou que carregou o veículo em São Paulo (SP) e estaria levando a droga para Campos dos Goytacazes (RJ), no Norte Fluminense.