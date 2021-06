PRF divulga balanço de ‘Operação Corpus Christi’ 2021

Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 10:52 horas

Sul Fluminense – Agentes da Polícia Rodoviária Federal divulgaram na manhã desta segunda-feira, dia 7, o balanço da Operação Corpus Christi, feita entre os dias 2 a 6 de junho, na área da 7ª DEL PRF, nas rodovias da região.

De acordo com a PRF, ao todo, foram registrados 05 acidentes com uma pessoa ferida, um óbito, 266 autos de infração (multas), 15 (CRLVs) Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos recolhidos, além da remoção de 05 veículos. Ainda de acordo com a PRF, não houve ocorrência policial – no âmbito criminal – durante a operação deste ano.

Das 266 multas, 150 foram aplicadas pela falta do uso do cinto de segurança. ”A infração de trânsito mais flagrada no trecho da 7ª DEL PRF durante a Operação Corpus Christi 2021 foi falta do uso de cinto de segurança pelos ocupantes de veículos”, explicou um agente.

Operação Corpus Christi 2020

Os agentes relataram que, no ano de 2020, no mesmo período – entre 11 de junho e 14 de junho – , foram registrados 07 acidentes com 05 pessoas feridas e nenhum óbito. Já o total de multas chegou a 180, com um CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo recolhido. Na ocasião, duas ocorrências policiais foram registradas. Além disso, duas pessoas foram detidas. Um crime de trânsito, outro envolvendo receptação de veículo roubado, foram contabilizados. No mesmo período, um veículo foi recuperado.

Trecho 7ª DEL PRF

O trecho da 7ª DEL PRF vai de Paracambi, no km 218 da Dutra, até Engenheiro Passos, distrito de Resende, no km 333 da Dutra. Ainda é responsável pelo trecho do km 296 ao 300 da BR-393, em Barra Mansa. Pelo trecho do km 0 ao 8 da BR-485 (Estrada do Parque Nacional), em Itatiaia. E do km 0 ao 26 na Rio x Caxambu, em Resende.