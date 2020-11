PRF divulga balanço de ‘Operação Finados’ na região

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 08:32 horas

Sul Fluminense – Agentes da Polícia Rodoviária Federal divulgaram na manhã desta terça-feira, dia 03, o balanço da Operação Finados, feita entre os dias 30 de outubro a 01 de novembro, nas áreas da 7ª e 5ª DEL PRF, nas rodovias da região.

De acordo com a PRF, ao todo, na área da 7ª DEL PRF, foram registrados 07 acidentes; 09 feridos; 115 multas; 16 (CRLVs) Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos recolhidos; 02 veículos recolhidos; 03 ocorrências policiais; 02 pessoas detidas; nenhum óbito e a apreensão de 1.500 kg de sardinha após flagrante de crime ambiental.

Segundo a PRF, o balanço corresponde aos municípios de Paracambi; Piraí; Pinheiral; Volta Redonda; Barra Mansa; Porto Real; Resende e Itatiaia.

”O trecho da 7ª DEL PRF vai de Paracambi, no km 218 da Dutra, até Engenheiro Passos, distrito de Resende, no km 333 da Dutra. Ainda é responsável pelo trecho do km 296 ao 300 da BR-393, em Barra Mansa. Pelo trecho do km 0 ao 8 da BR-485 (Estrada do Parque Nacional), em Itatiaia. E do km 0 ao 26 na Rio x Caxambu, em Resende”, explicou um agente.



Trecho da 5ª DEL

Segundo os agentes, no trecho da 5ª DEL PRF, do km 175,6 Três Rios ao km 286.6 Volta Redonda, foram registrados 01 acidente; nenhum ferido; nenhum óbito; 270 multas; 37 (CRLVs) Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos recolhidos e 09 veículos recolhidos.