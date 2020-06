PRF doa pistolas e tasers para municípios da região, que também terá nova delegacia

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 11:20 horas

Sul Fluminense – Agentes da Polícia Rodoviária Federal da região informaram na manhã desta terça-feira, dia 30, que entre os dias 30 de junho e 04 de julho, a superintendência da PRF no Rio de Janeiro dará mais um passo ao crescimento da instituição no estado.

Cidades da região como Volta Redonda e Barra do Piraí serão contempladas com doações de pistolas e tasers (pistolas de eletrochoque não-letais) nas unidades da Guarda de cada município. Além disso, foi divulgado que será inaugurada uma delegacia da PRF em Angra dos Reis.

Durante a ação, acordos de cooperação técnica envolvendo intercâmbio de treinamentos, eventos de capacitação e parcerias em ações conjuntas também serão disponibilizadas durante a semana.

Confira a agenda

Nesta terça-feira, dia 30, haverá a celebração de acordo de cooperação técnica com a Polícia Civil e celebração de acordo de cooperação técnica com as prefeituras de Volta Redonda e Barra do Piraí. No mesmo dia, haverá a entrega de 34 pistolas (doadas) para a Guarda Municipal de Volta Redonda e entrega de 15 tasers para a Guarda Municipal de Barra do Piraí.

Já para a próxima quarta-feira, dia 01, haverá acordo de cooperação técnica com as prefeituras de Três Rios, Petrópolis e Rio de Janeiro; além da entrega de 30 pistolas para a Guarda Municipal de Petrópolis. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivela, visitará a sede da superintendência para receber a doação de 150 pistolas, destinadas à Guarda Municipal do RJ.

Ainda durante a semana, na quinta-feira, dia 02, haverá a entrega de 50 pistolas para a Guarda Municipal de Duque de Caxias.

Na sexta-feira, dia 03, as delegacias da PRF de Teresópolis e Angra dos Reis, serão inauguradas.