PRF prende homem com mandado de prisão por pensão alimentícia em Itatiaia

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 07:38 horas

Homem, de 26 anos, foi abordado dentro de um ônibus de turismo no km 318 da Dutra, na madrugada desta sexta-feira, dia 06

Itatiaia – Um homem, de 26 anos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta sexta-feira, dia 06, no km 318 da Dutra, em Itatiaia, com mandado de prisão por não pagamento de Pensão Alimentícia, enquanto viajava.

De acordo com os agentes, a Equipe da 7ª DEL PRF realizava fiscalização de combate ao crime, quando abordou um ônibus de turismo que fazia excursão de Barretos (SP) para Cabo Frio (RJ). Durante a fiscalização, ao realizar consulta dos passageiros nos sistemas disponíveis, foi constatado haver um mandado de prisão em desfavor do homem, expedido em 26/06/2019 pela 3ª Vara Cível da Comarca de Barretos (SP), com validade até 25/06/2021.

Após a constatação, foi dada voz de prisão ao homem. A ocorrência foi apresentada na 99ª DP (Itatiaia).

”Foi verificado que o valor do débito era de R$5.332,59 – constante no mandado – , referente ao período de abril/2018 a junho/2019; estando determinado pelo Juiz que deverá ser incluído sobre esse valor, os valores das pensões vencidas e não pagas até a data da prisão. Desta forma, como a prisão foi efetuada em 06/11/2020, mais de um ano após a emissão do referido mandado, o valor devido é de mais de 12 mil reais”, afirmou um agente.