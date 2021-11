PRF prende motociclista embriagado após acidente na Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 10:19 horas

Barra Mansa – Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem (24), na altura do km 265 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta, embriagado. Segundo a PRF, ele perdeu o controle do veículo, caiu sobre a pista e causou ferimentos nele mesmo e no garupa de 18 anos. Ambos foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia. Não houve registro de congestionamento no trecho.

De acordo com os agentes, uma equipe da 7ª DEL PRF verificou que o motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez; fato confirmado pelo médico que atendeu o rapaz no hospital. Ainda segundo a PRF, o condutor se recusou a fazer o teste etílico, mas, como apresentava sinais visíveis de embriaguez, com constatação do médico do pronto-socorro, foi submetido à avaliação clínica do médico legista que atestou o estado de embriaguez do mesmo.

A PRF informou que o condutor foi preso em flagrante por embriaguez na condução de veículo automotor. Além disso, foi enquadrado por conduzir o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), gerando risco de dano e lesão corporal na direção de veículo automotor. A motocicleta foi removida para o pátio da PRF.

”Além dos crimes autuados, foram aplicadas as devidas multas pelas infrações de trânsito constatadas no valor total de R$ 4.890,75”, informou a PRF, que destacou que em maio deste ano, esse mesmo motociclista já havia sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal, conduzindo esta mesma motocicleta sem possuir CNH. O rapaz foi multado no total de R$ 1.956,05 pelas infrações de trânsito constatadas. Desta forma, somando as multas aplicadas na data de ontem, esse motociclista tem R$ 6.846,80 em multas, só nesta motocicleta.