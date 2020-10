PRF recolhe 11 veículos por irregularidades de trânsito na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de outubro de 2020, 15:50 horas

Barra Mansa- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recolheu 11 veículos por irregularidades de trânsito, sendo nove motocicletas e dois carros, na manhã deste sábado, dia 10, no trecho da 7ª Delegacia, onde ocorreram duas ações distintas de fiscalização de motocicletas relativa à Operação Nossa Senhora Aparecida 2020.

No Km 270 da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa, no sentido Rio, foram aplicadas 22 multas por infrações diversas. De acordo com a PRF, sete motocicletas foram recolhidas por licenciamento atrasado, destas sete, seis condutores não possuíam CNH, duas tinham CNH de categoria diferente que não permitia conduzir motocicleta.

Em outra ação, no Km 287, posto PRF de Floriano, foram recolhidos quatro veículos ao pátio (duas motocicletas e dois automóveis). Os veículos recolhidos foram encaminhados para o pátio contratado, Rodando Legal de Barra do Piraí.