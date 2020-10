PRF registra dois acidentes na BR-393, em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 07:57 horas

Volta Redonda – Dois acidentes de trânsito foram registrados na BR-393, em Volta Redonda, na noite desse domingo (04). De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o primeiro, envolvendo um Kia Cerato, conduzido por um homem, de 34 anos, habilitado e uma motocicleta, Honda CG 160 Titan, conduzida por um jovem, de 19 anos, sem habilitação. A colisão ocorreu por volta das 18h, no km 281 da BR-393, próximo ao Borba Gato.

A PRF afirma que o acidente aconteceu no momento em que o condutor do carro foi acessar a rodovia com destino a Volta Redonda, em local proibido pela sinalização horizontal, e atingiu transversalmente, a motocicleta que transitava na faixa de rolamento sentido Barra do Piraí.

Segundo os agentes, tanto o condutor da motocicleta, quanto o condutor do carro passaram pelo teste do etilômetro tendo seus resultado negativo. O condutor da motocicleta teve ferimentos na perna direita e foi encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Outro acidente

Outro acidente , dessa vez envolvendo um Fiat Pálio, também foi registrado na BR-393. De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o condutor, de 46 anos, colidiu em um canteiro do Trevo do bairro Água Limpa, no km 285, por volta das 19h35.

A PRF afirma que o condutor recusou o atendimento médico oferecido pelo Corpo de Bombeiros, e submeteu-se ao teste do etilômetro, com resultado de 1,14 mg/L. A passageira que não teve a idade divulgada, foi conduzida pelo CMBRJ ao Hospital São João Batista. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O veículo foi autuado e recolhido por estar com o licenciamento atrasado. Segundo a PRF, o condutor foi encaminhado a 93ª DP (Volta Redonda).