Principais hospitais de Volta Redonda têm situação tranquila com internações por Covid-19

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 08:31 horas

Volta Redonda – O DIÁRIO DO VALE volta nesta quinta-feira, dia 18, a publicar a situação dos casos de internações hospitalares por Covid-19 (casos suspeitos ou confirmados) nos principais hospitais de Volta Redonda. O balanço leva em conta dados oficiais e obtidos por volta das 20 horas desta quarta-feira, dia 17.

O total é de pacientes internados na cidade é de 56 pessoas, sendo casos suspeitos ou confirmados. Em CTI com ventilação mecânica são cinco pessoas. O total de internados em CTI ou Enfermaria sem ventilação mecânica é de 51 pacientes. Volta Redonda teve um óbito confirmado nas últimas 24 horas e tem 65 mortes pela doença no total, sendo 52 delas já confirmadas.

(*) Veja o resumo por unidade hospitalar:

– Hospital São João Batista: possui 6 pacientes internados em ar ambiente e um óbito nas últimas 24 horas;

– Hospital da Unimed: São 15 internados, sendo 10 pacientes (nove confirmados e um suspeito) em CTI e quatro deles em ventilação mecânica. Cinco outros pacientes estão em enfermarias;

– Hospital Santa Cecília – Tem 11 pessoas internadas, sendo 08 em UTI. Destes, um está em ventilação mecânica e sete em oxigênio. Tem outras três pessoas em enfermaria ou quarto;

– Hospital do Retiro – Tem 11 pessoas internadas em enfermaria;

– HINJA: Tem um paciente internado em UTI com oxigênio;

– Hospital de Campanha –Tem 12 internados em ar ambiente, sendo 7 positivos, dois aguardando testes e três que já deram negativo.

(*) O acesso aos dados do Hospital Regional – onde a maioria absoluta dos pacientes é do Grande Rio – têm estado inacessíveis. A unidade é gerenciada pelo Governo do Estado