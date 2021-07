Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 07:59 horas

Equipe atendeu chamado na entrada do bairro Jardim Primavera

Volta Redonda – Na manhã desta sexta-feira, dia 30, uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda, foi acionada para controlar um princípio incêndio em um imóvel abandonado localizado entre a Rua Gil Ferreira e a Av. Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira Rio), na entrada do bairro Jardim Primavera.

De acordo com informações dos bombeiros, o foco de incêndio que já foi controlado, pode ter sido provocado por um morador em situação de rua que, para se proteger do frio, acendeu uma fogueira no local. Ninguém se feriu.