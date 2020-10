Removido corpo de vítima envolvida em engavetamento, em Piraí

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 12:00 horas

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informaram que o corpo da vítima envolvida no engavetamento entre três caminhões e um veículo de passeio no início da manhã desta terça-feira (20), no km 239 da Via Dutra, em Piraí, já foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Três Poços, em Volta Redonda. O corpo, que não teve sua identidade divulgada, foi removido às 11h20, segundo um agente.

Outros dois ocupantes do veículo, modelo Fiat Argo, prensado entre dois caminhões, foram encaminhados ao Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com a PRF, o trânsito está fluindo por uma faixa, com interdição parcial, com congestionamento até o km 270.