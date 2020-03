Reunião esclarece mudanças no comércio

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 15:41 horas

Prefeito conversou com representantes do comércio para esclarecer pontos da decisão judicial que vale a partir deste sábado (21)

Volta Redonda – Em reunião com representantes do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), o prefeito Samuca Silva (PSC) levantou os detalhes da decisão judicial que impõe limitações ao funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais na cidade a partir deste sábado. As mudanças são as seguintes:

Bares, restaurantes, lanchonetes e similares devem diminuir o horário de funcionamento em 30%, manter distância mínima de dois metros entre as mesas e terão permissão para realizar serviços de delivery (entrega em domicílio); também será permitida a retirada para consumo em outro local. Boates, casas noturnas, casas de festas e estabelecimentos similares deverão permanecer fechados. Estão fora da ordem de fechamento ou limitação os seguintes estabelecimentos: Supermercados, farmácias, postos de gasolina (exceto lojas de conveniência no interior dos postos, que ficarão fechadas), agências bancárias, lojas de material de construção, açougues, estabelecimentos pequenos que vendam principalmente alimentos (os armazéns , empórios ou “vendas” de bairro), lojas de produtos médicos e hospitalares, oficinas mecânicas e borracharias, lojas de venda de água mineral e gás. Lojas e consultórios médicos, além de laboratórios e outros estabelecimentos ligados à saúde, poderão funcionar, mesmo que estejam em shoppings ou centros comerciais. Nas feiras livres, será permitido o funcionamento de barracas de alimentos, mantida a distância mínima de sete metros entre as barracas. Todas as galerias e centros comerciais existentes na cidade, incluindo aqueles a céu aberto, onde as lojas ficam lado a lado ou próximas umas das outras, estão incluídas na decisão.

Haverá uma nova reunião, desta vez com participação de representantes do comércio, na segunda-feira, às dez horas da manhã. As medidas poderão ser revistas, em caso de mudança no cenário.