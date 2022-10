Ricardo Passos toma posse como prefeito de Piraí

Matéria publicada em 10 de outubro de 2022, 21:33 horas

Piraí – Ricardo Passos tomou posse como prefeito de Piraí na tarde desta segunda-feira, dia 10. Vice-prefeito, ele assume a vaga em função da morte do prefeito Arthur Tutuca, na semana passada. A solenidade de posse foi realizada na Câmara Municipal e contou com a presença dos vereadores.

Ricardo afirmou que esse não era o desfecho esperado, mas lembrou da importância de Tutuca para a cidade e prometeu honrar o mandato.

“O que a gente esperava era que o Tutuca terminasse o seu mandato. Mas quis Deus que isso acontece, porque nada acontecesse sem a vontade de Deus. Tutuca foi um grande gestor dessa cidade, um homem preocupado com o município. Ele deixou um grande legado para todos nós. Que Deus me dê capacidade e sabedoria para conduzir esse município da melhor forma possível, trazendo benefícios, principalmente, para a população mais carente”, frisou o agora prefeito.

O prefeito recém-empossado aproveitou para destacar a importância da parceria do Executivo com o Legislativo. “Quero dizer que o Executivo está de portas para todos os vereadores. Que a gente faça uma gestão parceira. Vamos ser amigos e trabalhar juntos pelo município”, completou.