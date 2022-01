Rio Barra Mansa transborda no Nova Esperança; veja vídeo

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2022, 18:55 horas

Barra Mansa – A chuva que atingiu a região no fim da tarde de ontem (6) causou estragos em Barra Mansa. Por causa do volume de chuva, o nível do Rio Barra Mansa subiu e invadiu imóveis no Jardim Primavera e Nova Esperança. A sirene instalada na localidade, no Colégio Clécio Penedo, foi acionada para alertar os moradores. Equipes da Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) foram até os locais.

Já na Vila Coringa, a passarela situada na Rua Ernesto Duarte da Silveira, que estava interditada há um mês, desabou. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre feridos, nem desabrigados e desalojados.