Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 22:29 horas

Prefeito de Barra Mansa explica que categoria teve vacinação antecipada para aulas presenciais voltarem em setembro

Barra Mansa – Durante transmissão ao vivo feita por redes sociais na noite desta segunda-feira (09), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM) deu um aviso aos professores da rede municipal: quem não tiver se vacinado contra a Covid-19 até o fim do mês de agosto ficará impedido de retornar às salas de aula na volta do regime presencial, previsto para setembro, e terá o ponto e o salário cortados.

– A prefeitura fez um esforço para poder vacinar todos os professores, porque percebemos que o regime híbrido que está sendo praticado atualmente não é o melhor para o aprendizado. Por isso, precisamos retomar as aulas presenciais normais, e para que isso ocorra é necessário que todos os professores estejam vacinados – disse o prefeito, assegurando que há vacinas disponíveis para os profissionais, mas que muitos deles simplesmente não foram se imunizar: “Espero que todos se vacinem e voltem em respeito aos alunos”, acrescentou.

Números da pandemia e cuidados

O prefeito destacou que o crescimento da quantidade de pessoas vacinadas tem se refletido positivamente nos números referentes à pandemia. Ele usou como exemplo a ocupação de leitos públicos de UTI, que está em 35%, e de leitos clínicos, que está em 28%.

– Os números são bem menores do que há poucos meses, mas, infelizmente, com o avanço da vacinação, algumas pessoas estão deixando de lado cuidados essenciais, como o distanciamento, o uso de máscaras e as medidas de higiene. Isso não pode acontecer, até porque a variante delta do coronavírus está fazendo estrago no Estado do Rio – disse.

O prefeito também informou que Barra Mansa está entre as cidades mais seguras do Estado do Rio, de acordo com o mapa de risco da Secretaria Estadual de Saúde, mas voltou a destacar que não é o momento de baixar a guarda e reduzir os cuidados contra a doença.

Processo seletivo

O prefeito mencionou também o processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde, que terá inscrições pelo site da Prefeitura de Barra Mansa na próxima quarta-feira (11). Ele disse que essa seleção não pode ser feita por concurso público por se tratar de profissionais que são pagos com verba específica enviada pelo governo federal e que pode variar de ano para ano.

Concurso público

Rodrigo disse que a prefeitura está convocando mais 416 pessoas aprovadas no concurso público, e explicou que esses chamados são feitos na medida em que as pessoas se aposentam e precisam ser substituídas. Segundo ele, o prazo do concurso é de dois anos, e todos os que foram aprovados serão chamados dentro desse prazo.