Rodrigo Drable diz que assinará reabertura do comércio a partir do dia 27

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 20:32 horas

Lojas em ruas com muito movimento vão abrir em horários diferentes

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable anunciou, em transmissão ao vivo feita nesta terça (21) por redes sociais, que vai assinar decreto reabrindo o comério a partir do dia 27 de abril. Segundo ele, a medida terá como uma de suas condições a divisão das lojas de ruas onde haja grande movimento de pessoas em dois grupos. Um grupo vai abrir das 9 às 14 horas e ou outro, das 15 às 20 horas. No dia seguinte, os horários serão trocados: quem abriu às 9 horas abre às 15 horas e quem abriu às 15 horas abre às 9 horas.

Drable disse que essa atitude não confronta a recomendação do Ministério Público do Estado do Rio, afirmando que a restrição já decretada, que vai até o domingo (26), será mantida. A reabertura começa a partir da segunda (27).

Com isso, o prefeito acredita que, além de se reduzir a aglomeração nas ruas, também vai cair a quantidade de pessoas nos transportes públicos.

Drable voltou a recomendar que as pessoas permaneçam em casa, mas disse que o momento é de limite na capacidade de manter o isolamento e defendeu o livre arbítrio: “Se você pode ficar em casa, recomendo que fique. Se não tem opção a não ser ir para a rua, vá”.

O prefeito perguntou ao seu secretário de Fazenda, Leonardo Ramos, sobre o impacto do fechamento do comércio na economia da cidade. A resposta foi que a cidade perdeu, em março, R$ 1 milhão em ISS, o que projeta uma redução de R$ 45 milhões na quantidade de dinheiro circulando em Barra Mansa.

Em outro momento, Rodrigo lembrou que Barra Mansa é uma cidade que vive basicamente do comércio, sem indústrias do mesmo porte que cidades vizinhas, o que significa que o comércio é essencial.

Restrição a carros

Rodrigo disse ainda que a proibição da entrada de carros de outras cidade em Barra Mansa, a partir desta quarta, 22, tem o objetivo de evitar o fluxo de consumidores dos municípios vizinhos, no horário comercial, no caso de outras cidades não reabrirem o comércio. Ele lembrou que os ônibus circularão normalmente.

Estrutura

O prefeito lembrou que o Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 começa a funcionar nesta quarta-feira, com 21 leitos, dos quais quatro são de CTI, com respiradores.

Casos

A cidade tem nesta terça à noite 31 casos confirmados, 42 casos suspeitos, e seis pessoas internadas, sendo dois em CTI, com ventilação mecânica. O prefeito disse ainda que os leitos estão com baixa ocupação.

Cloroquina

Sérgio Gomes afirmou que a cidade tem usado a hidroxicloroquina em tratamentos de pacientes. Ele disse que as evidências comprovaram que o medicamento funciona muito bem. Foram recebidos 300 comprimidos e comprados outros oito mil. O medicamento será usado em conjunto com a azitromicina, desde o início dos sintomas.

O prefeito afirmou que esse método de tratamento tem assegurado que o município tenha menos casos graves.