Rodrigo Drable diz que Marcelo Cabeleireiro voltou a ser internado

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 21:44 horas

Barra Mansa – Em transmissão ao vivo feita na noite desta sexta, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, informou que o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro voltou a ser internado. Ele tinha apresentado sintomas da Covid-19, mas havia apresentado melhoras e tinha recebido alta.

A assessoria do deputado enviou nota oficial sobre o asssunto:

Nota Oficial

A assessoria do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro informa que o parlamentar ainda aguarda o resultado do exame de Covid-19. Ele encontra-se estável e não necessita do auxílio de respirador.

O deputado e sua família agradecem imensamente o apoio, as orações e o carinho que tem recebido de todos por mensagem.