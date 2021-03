Matéria publicada em 12 de março de 2021, 12:48 horas

Prefeito de Barra Mansa participa de reunião com o governador o Estado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e outras autoridades para discutir medidas de combate ao novo coronavírus

Rio e Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable propôs que todos os professores acima de 60 anos e os que têm comorbidades, acima de 55 anos, sejam vacinados contra a Covid-19. A proposta foi feita em reunião que está sendo realizada nesta sexta-feira, dia 12, no Palácio Guanabara, no Rio, entre o governador do estado Cláudio Castro, o secretário estadual de Saúde Carlos Alberto Chaves, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, entre outros chefes de executivos do Estado. Da região Sul Fluminense, somente Rodrigo está presente.

A finalidade da reunião é discutir os casos de Covid-19, as taxas de ocupação de leitos, e medidas para combater a disseminação do novo coronavírus.

As propostas estão sendo debatidas e, ao final, o governador anunciará, em coletiva de imprensa o que for decidido. Também nesta sexta-feira, o governador se reuniu com empresários para falar sobre o mesmo tema.

Presenças

Entre os empresários, estão no Palácio Guanabara representantes do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio (SindRio), da Fecomércio, do MetrôRio, da Associação Brasileira de Hotéis (ABH), da Associação de Supermercados do Rio (Asserj), da Associação Brasileira de Shoppings (Abrasce), da Associação Comercial do Rio (ACRJ), da Supervia e da Firjan. Secretários estaduais da Polícia Militar, de Transporte, da Casa Civil, de Turismo e de Desenvolvimento Econômico também estão participando. Entre parlamentares, há deputados próximos do governo, como Rodrigo Amorim (PSL), Marcio Pacheco (PSC) e Leo Vieira (PSC).

As principais propostas

– vedada a permanência nas vias do Estado de 23h às 5h

– limitar ocupação de eventos, festas e atividades transitórias.

– fechar bares e restaurantes às 23h

– pista de dança fechada

– música ao vivo pode

– escalonamento dos serviços

– parques com 50% de ocupação

– academia com 50% de ocupação

– ônibus: aumentar fiscalização, como ação preventiva