Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 08:17 horas

Rompimento ocorreu próximo ao posto 54 da Avenida Adalberto de Barros Nunes

Volta Redonda- O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informa que está com sua equipe mobilizada para consertar um rompimento na rede de abastecimento de água, ocorrido por volta das 2h desta sexta-feira, dia 21, próximo ao posto 54 da Avenida Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio.

Por conta do reparo, a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Belmonte está operando com três bombas. De acordo com o Saae-VR, ainda não há previsão para conclusão dos trabalhos.

“Já licitamos o serviço e a licitação do material para efetuar a troca da rede da Beira-Rio será no próximo dia 2 de junho”, afirmou o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.