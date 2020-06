Samuca anuncia nova reunião com MP para falar de academias

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 16:54 horas

Prefeito ressalta que momento é de flexibilizar atividade econômicas, com rigor na fiscalização

Volta Redonda – Em transmissão ao vivo feita na tarde desta segunda (08) via redes sociais, o prefeito fde Volta Redonda, Samuca Silva, informou que terá outra reunião com o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) para apresentar a proposta técnica para a reabertura, com restrições, das academias e clubes.

Samuca acrescentou que a posição da prefeitura é favorável, neste momento, à reabertura com ficalização rigorosa para todas as atividades econômicas, e lembrou que, no caso de Volta Redonda, a prefeitura precisa entrar em acordo cpm o MPRJ ou abrir um processo judicial para tomar atitudes de fiscalização. A via escolhida pela prefeitura tem sido a do acordo.

O prefeito falou também sobre a questão dos templos, igrejas e outros locais de culto, e disse que há possibilidade de reabertura a partir do dia 10 de junho.

Fiscalização

O prefeito lembrou ainda que a prefeitura tem feito fiscalizações frequentes e rigorosas, e tem fechado e até cassado o alvará de estabelecimentos que desrespeitam regras referentes às medidas de prevenção.

Depredações

Samuca voltou a falar sobre os atos de vandalismo que foram cometidos contra lavatórios instalados nos centros comerciais da cidade. Além de lamentar as ações, o prefeito disse que vai investigar o ocorrido e, se possível, prender os criminosos,