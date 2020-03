Samuca anuncia quarentena para moradores de rua com sintomas de Covid-19

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 16:32 horas

Prefeito confirmou que número de casos de novo coronavírus na cidade continua estável

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou, em transmissão ao vivo feita na tarde desta segunda-feira (23), que vai destinar uma das escolas da cidade para receber e manter em quarentena as pessoas em situação de rua que estejam apresentando sintomas compatíveis com o novo coronavírus (Covid-19). Ele destacou que, até o momento, não foi localizada nenhuma pessoa nessa condição. Sobre o número de casos, o prefeito disse que continuam a ser quatro casos confirmados, todos sem gravidade, e os pacientes estão em isolamento domiciliar.

Quanto ao cumprimento do decreto que manda fechar estabelecimentos comerciais na cidade, o prefeito afirmou que, a partir desta terça (24), a Procuradoria do Município e as forças de segurança vão apertar a fiscalização, podendo chegar a deter quem descumprir a ordem.

O prefeito disse ainda que vai fiscalizar a circulação de ônibus. Segundo ele, é preciso que a frota seja mantida nas ruas, mesmo com menos pessoas circulando, para evitar que os coletivos andem lotados. A ordem é para que só haja passageiros sentados, em fileiras de bancos alternadas.

Vacinas

Sobre a vacinação contra a gripe (influenza), o prefeito e o secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, explicaram que o município recebeu 11 mil vacinas do governo estadual e esse volume se esgotou rapidamente nos postos de vacinação. Samuca afirmou que o município não pode adquirir mais vacinas: é obrigatório esperar por novos envios por parte do governo estadual ou federal. Ele afirmou que ainda esta semana devem chegar mais vacinas.

Alfredo Peixoto lembrou que a vacina que está sendo aplicada previne a gripe comum, não o Covid-19, contra o qual a única defesa é o isolamento. A vantagem da vacina é evitar que a pessoa adquira uma gripe, que pode ser confundida com coronavírus e levar a pessoa à rede de saúde.

O prefeito lembrou que pessoas com mais de 80 anos ou com mais de 60 e que tenham dificuldades de locomoção poderão ser vacinadas em casa pelo pessoal da rede de atenção básica.

Sabonetes

O prefeito informou que, diante da dificuldade em conseguir grandes quantidades de álcool gel para distribuir às pessoas em situação de carência, telefonou para fornecedores para fazer cotação de sabonetes. Para alegria de Samuca, diversos fornecedores se uniram e doaram cerca de 50 mil sabonetes, que em breve serão distribuídos aos moradores das áreas mais carentes da cidade.

Escolas

Samuca afirmou que está estudando uma forma de fazer chegar aos alunos da rede municipal a merenda escolar, que pode estar fazendo falta a algumas famílias. O prefeito está avaliando o assunto junto com a Secretaria Municipal de Educação e pretende ter uma solução em breve.

Sobre o ano letivo, Samuca estuda a possibilidade de um aplicativo para reduzir a falta de conteúdo programático no período sem aulas.

CSN

O prefeito disse que a Companhia dispensou por 15 dias, a partir desta terça (24), todos os jovens aprendizes e estagiários.

Colégio Getúlio Vargas receberá moradores de rua com sintomas de Covid-19

A Prefeitura de Volta Redonda está montando uma estrutura para que pessoas em situação de rua possam ficar de quarentena no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Em paralelo, as equipes das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e Ação Comunitária (Smac) estão orientando e conscientizando o grupo sobre a importância de permanecerem no local.

“Estamos nas ruas fazendo campanha de orientação. Nós temos o Albergue Municipal, que tem uma estratégia montada para a proteção ao Coronavírus, mas estamos ampliando esse atendimento. A estrutura está sendo montada no Colégio Getúlio Vargas para quem ainda está nas ruas por pelo menos 14 dias”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva.

A coordenadora do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde, Karla Elaine Alves, explicou que, em parceria com a equipe do Centro Pop, da Smac, e com o Comitê Municipal Intersetorial de Políticas para População em Situação de Rua, está sendo montada a estrutura, que deve ficar pronta nesta terça-feira, dia 24, para abrigar todos esses moradores em situação de rua.

“Já conseguimos vários colchões e estamos orientando essas pessoas a ficarem no abrigo. Mas, os que estão resistentes à permanência no local, estamos passando todas as recomendações dos órgãos de saúde e entregando kits de higiene”, disse.

Karla contou ainda que os moradores também serão vacinados contra a Influenza H1N1. Além disso, eles receberam alimentação e o acompanhamento da coordenação de Saúde Mental.

O secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda, Ailton da Silva, comentou que sabe que pode haver uma recusa por parte dessas pessoas em situação de rua, mas que é preciso orientar e oferecer a estrutura.

“É importante garantir a segurança das pessoas que estão em situação de rua. A gente sabe que alguns podem não querer ficar no Colégio, mas temos que oferecer essa segurança para eles”, frisou o secretário.

A Smac suspendeu todas as saídas dos usuários do serviço do Abrigo Municipal Seu Nadim. As visitas estão restritas e os abrigados cumprem isolamento social, seguindo orientações do Plano Municipal de Contingência de Enfretamento ao Coronavírus. No Centro Pop, o trabalho continua sendo realizado e as equipes já foram orientadas sobre a ampliar as ações de higiene pessoal e do local de trabalho. Foram disponibilizados álcool em gel e toalhas de papel.