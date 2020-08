Samuca assina decreto flexibilizando academias

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 22:21 horas

Estabelecimentos poderão receber um aluno para cada quatro metros quadrados, com agendamento prévio

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva assinopu nesta quarta-feira (05) um decreto que autoriza o funcionamento de academias, estúdios de pilates, “personal trainer” e congêneres. Os estabelecimentos poderão abrir já a partir desta quinta (06), das seis às 22 horas.

As academias estão obrigadas a respeitar todas as normas de saúde pública e regras sanitárias, e as atividades que necessitam do uso de equipamento de difícil higienização, como pneu e corda naval nas atividades de Crossfit, permanece suspensas, assim como as suspensas as saunas, piscinas (exceto para aula de natação), “kidsroom” e spa.

As normas a serem seguidas são as seguintes:

I – O agendamento prévio pelos alunos e capacidade máxima simultânea de 01 (uma) pessoa a cada 4m2 (quatro metros quadrados) de área disponível nos estabelecimentos;

II – Os funcionários deverão instruir os alunos esclarecendo sobre as normas protetivas e preventivas, de acordo com os órgãos competentes, fixando o presente decreto em locais visíveis no interior dos estabelecimentos;

III – Os alunos deverão lavar as mãos ao ingressar nas academias, estúdios ou congêneres, e os estabelecimentos deverão disponibilizar antissépticos à base de álcool 70º para livre utilização em vários pontos do local de prática de atividades físicas, recepção e vestiários;

IV – Cada aluno terá que levar sua toalha para utilização individual;

V – Ficam suspensos os leitores biométricos para acesso dos alunos;

VI – Fica proibido o ingresso nos estabelecimentos de pessoas enquadradas nos grupos de risco, maiores de 60 anos e menores de 10 anos, bem como os alunos com sintomas gripais;

VII – Os estabelecimentos deverão disponibilizar obrigatoriamente máscara para uso dos funcionários, inclusive dos profissionais de educação física, bem como realizar limpeza e higienização intermitente das máquinas e dos ambientes após o uso;

VIII – Fica proibida a utilização de bebedouros coletivos nas academias, estúdios ou congêneres, sendo permitido aos alunos a utilização de recipientes individuais com água;

IX – As academias, estúdios ou congêneres deverão aferir a temperatura dos alunos ao chegarem nos estabelecimentos, utilizando medidores de temperatura infra vermelho, proibindo o acesso de pessoas com temperatura acima de 37.5 graus;

X – Qualquer aparelho de climatização deverá permanecer desligado, devendo o estabelecimento manter as janelas abertas, privilegiando a ventilação natural;

Veja a íntegra do decreto: 16266