Samuca entrega Centro Municipal de Saúde

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 16:33 horas

No local do antigo Hospital Santa Margarida, funcionarão diversas estruturas e serviços, além da Secretaria Municipal de Saúde

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, está entregando, neste momento, o Centro Municipal de Saúde, uma estrutura com diversas funções que funcionará no local onde ficava o antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói.

O prédio tem nove andares e inicialmente serão utilizados quatro. No primeiro, serão centralizadas as consultas que hoje ocorrem no Hospital São João Batista, com a vantagem de o local ser de acesso mais fácil para os pacientes. No mesmo andar, haverá um centro de imagens.

No segundo andar, vai funcionar a Policlínica da Mulher.

O terceiro andar vai abrigar a Secretaria Municipal de Saúde e o DIPA, setor que autoriza exames e cirurgias de alta complexidade.

O quarto andar vai abrigar leitos de retaguarda, destinado a pessoas que estão se recuperando de cirurgias.

O prefeito também informou que a prefeitura vai vender por R$ 1,5 milhão um terreno anexo ao Centro Municipal de Saúde, o que vai abater o valor investido pela prefeitura no local.