Samuca recebe novos gestores do antigo Hospital Vita

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2020, 20:05 horas

Prefeito de Volta Redonda falou da rede municipal de Saúde e do potencial econômico do município

Volta Redonda – Representantes do ICC (Instituto do Câncer do Ceará), instituição filantrópica que firmou contrato com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) na última segunda-feira, dia 20, para operar o antigo Hospital Vita, na Vila Santa Cecília, se reuniram com o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, e o secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, na tarde desta quinta-feira, dia 23, para apresentar projetos da iniciativa privada para a área de saúde.

“Desejo um bom trabalho a todos, que a transição ocorra de forma tranquila e que a população de Volta Redonda seja beneficiada”, afirmou Samuca Silva.

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, lembrou que a unidade privada é parceira da rede municipal que, por meio do SUS, realiza os atendimentos de hemodinâmica e cardiovasculares. “Esperamos continuar essa parceria que foi mantida, inclusive, no período de transição da administração da unidade”, disse.

O diretor Executivo do ICC, Pedro Meneleu, explicou que além da assistência em saúde, a nova gestão do antigo Hospital Vita vai investir em inovação tecnológica e educação. “Vamos manter a gama atual de atendimento e ampliar o foco e o potencial da instituição”, afirmou o diretor que apresentou Juliana Vieira, que será a gestora da unidade em Volta Redonda.

“O período de transição entre a atual gestão do hospital deve durar cerca de 30 dias. A ideia é conversar com todos os colaboradores e manter o corpo clínico e de funcionários da unidade”, completou.