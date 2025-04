Seis homens são presos com armamento pesado em Barra do Pirai

Barra do Piraí – Seis criminosos ligados à facção TCP (Terceiro Comando Puro) foram presos em flagrante na madrugada desta sexta-feira (11), na estrada Mario Esteves, na região de Santa Cecília e Cantão, em Barra do Piraí. Os bandidos foram detidos dentro de um carro sedan de cor preta com um forte armamento e uma grande quantidade de drogas. A suspeita é de que a quadrilha estaria transportando o armamento de uma região para outra ou que poderia fazer algum ataque à facção rival.

A prisão ocorreu quando uma viatura da RAS do 10° Batalhão de Polícia de Militar havia ‘atolado’ na rodovia, na região do bairro Santa Cecília. Segundo a PM, os agentes desembarcaram da viatura e avistaram um veículo suspeito. Foi dada ordem de parada, quando os policiais avistaram os armamentos e deram voz de prisão aos criminosos.

Ainda segundo a PM, em seguida um outro veículo ligado ao bando foi avistado. Um homem não identificado chegou a atirar contra os agentes e fugiu. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Os agentes pediram reforço e levaram os seis homens para a 88° DP com as armas e uma grandes quantidade de drogas.

Com eles, foram apreendidos cinco pistolas, sendo quando 9mm e uma .45, uma espingarda calibre 12, 258 munições de pistola, 32 munições de espingarda, duas munições de fuzil, um rádio comunicador, quatro bases de rádio, três celulares, carregador de pilhas, uma faca, uma machadinha, carregador de celular, nove estacas de barraca, além de uma grande quantidade de entorpecentes: 499 tiras de maconha, 190 sacolés de cocaína, 400 pinos de cocaína e 253 pedras de crack.