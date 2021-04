Setor de transporte coletivo da região está em risco de colapso

Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 18:34 horas

Pandemia de Covid-19 leva a falta de subsídios, excesso de gratuidade e redução de passageiros

Sul Fluminense – Com a crise provocada pela pandemia do coronavírus, várias cidades no Brasil estão discutindo de forma mais ampla seus efeitos sobre a saúde e os serviços essenciais prestados à população, como o de transporte coletivo. Há municípios, porém, que tratam o tema como pauta secundária, um dos setores mais afetados pela crise.

Nesse momento em que a pandemia chega a números altíssimos de infecções, muitas cidades estão ajudando a custear o transporte coletivo para garantir a continuidade da operação e também reduzir o nível de ocupação dos ônibus. O cálculo tarifário realizado nos sistemas de transporte Brasil afora considera o número total de passageiros pagantes para se chegar ao valor da tarifa. Quando ocorre grande redução na quantidade desses passageiros, o serviço fica sem sustentação.

Todos os sistemas de transporte urbano, não só no Brasil, são projetados para transportar passageiros em pé, porém quando existe uma necessidade de reduzir a ocupação nos coletivos é preciso se fazer uma compensação para que o serviço não entre em colapso.

Essas ações para garantir que não ocorra o esgotamento do sistema e compensar a falta da demanda já estão sendo feitas em várias cidades como: Blumenau/SC, Campina Grande/PB, Pouso Alegre/MG, Uberlândia/MG, Campinas/SP, Goiânia/GO, Botucatu/SP e Taubaté/SP.

No município Taubaté, por exemplo, sem que houvesse alteração na tarifa, a prefeitura triplicou o valor do subsídio pago para a ABC Transportes, que presta o serviço de transporte público, de R$ 0,50 para R$ 1,50 por passageiro.

Em Botucatu, o governo municipal é responsável por pagar até R$ 0,25 da tarifa por passageiro. “Entendendo o momento delicado que todos estamos passando nessa pandemia. Mais uma vez nos esforçamos, com recursos do tesouro municipal, para manter a tarifa do transporte e não criar novos custos ao cidadão. Por força de contrato, somos obrigados a promover um reajuste anual, mas novamente não repassaremos isso aos botucatuenses que precisam do transporte”, afirmou o prefeito de Botucatu, Mário Pardini.

Na região Sul Fluminense, somente os governos de Itatiaia e Porto Real ajudam a cobrir os custos do transporte coletivo, onde uma parte da tarifa é paga pelo passageiro e a outra pelo Município. Para se ter uma ideia do tamanho da crise no setor, as empresas não estão conseguindo efetuar o pagamento de salário para seus colaboradores desde Fevereiro de 2021.

— É urgente uma discussão ampla para tratar do tema. As empresas estão fazendo o necessário para se adaptar aos decretos e às necessidade do usuário, mas sem subsídios a situação está passando de uma crise para um colapso e nos aproximamos de uma possibilidade de inoperância — disse o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda (Sindpass), Paulo Afonso.