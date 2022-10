Sider Shopping confirma início de expansão ainda em 2022

Matéria publicada em 27 de outubro de 2022, 15:56 horas

Novo setor do centro de compras ocupará área que abrigava o antigo Hortifruti, na Vila Santa Cecília

Volta Redonda – O Sider Shopping confirmou nesta quinta-feira (27) que vai expandir sua área bruta locável em mais 6.500 metros quadrados. O complexo passará a contar com mais uma torre – no terreno do antigo Hortifruti – interligada por uma passarela panorâmica, ganhando também uma nova fachada, com visual mais moderno e minimalista.

Para que o empreendimento fosse viável, o prefeito Antônio Francisco Neto enviou, no ano passado, uma mensagem à Câmara Municipal, com o projeto de Lei Municipal que tem por finalidade autorizar o Executivo a efetivar a permissão de uso de espaço aéreo localizado na Rua 12, no bairro Vila Santa Cecilia, à Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional — CBS. Os vereadores aprovaram a medida.

Situado em um dos principais e mais valorizados pontos comerciais de Volta Redonda e mais de 11 mil m2 de ABL- Área Bruta Locável, o empreendimento se prepara para escrever um novo capítulo em sua história. Sua expansão vai agregar mais de 6.500 m2 de ABL para ampliar o mix de operações com mais opções de gastronomia, lazer e novas lojas.

Segundo Tiago Gama, gerente geral do Sider Shopping, é um prazer dar essa notícia. “Por muito tempo, ouve-se esse burburinho na região, então é uma alegria enorme concretizar esse momento e trazer para o público o que ele realmente deseja. Essa expansão é a certeza de que podemos crescer e agregar cada vez mais em opções de consumo e lazer para a região Sul Fluminense, já que todos aguardam por esse momento há algum tempo”.

Atualmente, no ranking da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), o Sider Shopping é um dos empreendimentos com menor vacância e o faturamento dos lojistas por metro quadrado é superior à média nacional.

O complexo é administrado e comercializado pelo Grupo AD e será com esse acréscimo de área, além de um espaço diferenciado para novos encontros com foco na experiência, acessibilidade e sustentabilidade, uma boa oportunidade para quem deseja investir na região.

A expansão tem o objetivo de complementar o mix existente, oferecendo novas marcas e a presença de grandes nomes do varejo, com um projeto que proporciona melhor ambiência, conforto e convivência aos clientes. O início das obras ocorrerá ainda esse ano e a entrega do projeto está prevista para 2024.

Sobre a CBS Previdência

Fundada em 1960, a CBS Previdência é uma das mais antigas entidades de previdência complementar do Brasil.

Com sede em São Paulo (SP) e filiais em Volta Redonda (RJ) e Conselheiro Lafaiete (MG), a entidade conta atualmente com cerca de 35 mil participantes e acumula um patrimônio de R$ 5,82 bilhões.

Sobre o Grupo AD

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers