Sider Shopping retoma projeto de expansão

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 17:31 horas

Neto envia mensagem à Câmara Municipal para autorizar ligação por passarela ao prédio onde hoje está o Hortifruti da Vila Santa Cecília

Volta Redonda – O projeto de expansão do Sider Shopping, que havia sido apresentado inicialmente por volta de 2010, voltou à pauta. A intenção agora é unir o shopping com o prédio que abriga o Hortifruti, na Vila Santa Cecília, através de uma passarela sobre a rua. Originalmente, a ideia era absorver a loja do Extra (antigo Sendas, agora pertencente ao grupo Pão de Açúcar) na Vila Santa Cecília, mas o projeto não seguiu em frente por falta de acordo com a rede de supermercados. A intenção, em princípio, seria iniciar a obra ainda no primeiro semestre deste ano.

O projeto prevê a construção de um novo prédio no lugar onde hoje fica o Hortifruti. Essa construção terá o mesmo padrão do Sider Shopping, com a diferença de que os andares de estacionamento ficarão no subsolo, em vez de acima das lojas, como é no shopping.

A ideia de ampliar o Sider Shopping usando o espaço do prédio do Hortifruti passa pela construção de uma passarela elevada entre os dois edifícios. Para isso, é necessário que o Poder Público dê uma permissão de uso do espaço aéreo entre os dois locais, o que foi discutido em reunião realizada na manhã desta terça (11) entre representantes da CBS, proprietária dos prédios, e da prefeitura.

Para poder dar a autorização, o prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) enviou uma mensagem à Câmara Municipal, com o projeto de Lei Municipal que tem por finalidade autorizar o Executivo a efetivar a permissão de uso de espaço aéreo localizado na Rua 12, no bairro Vila Santa Cecilia, à Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional — CBS.

De acordo com a apresentação feita a Neto, os investimentos ficarão em torno de R$ 100 milhões, e a expectativa é que sejam gerados duzentos empregos de construção civil durante a obra e trezentos empregos, incluindo pessoal do shopping e das lojas, quando a expansão estiver operando.