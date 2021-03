SMI, GM, PM e Defesa Civil participam de operação em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de março de 2021, 07:54 horas

Segundo informações, ação visa coibir ocupação irregular de populares em área da prefeitura

Volta Redonda – Membros da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), Guarda Municipal e Defesa Civil realizam, na manhã desta terça-feira, dia 16, de uma operação na Rua Cabo Frio, divisa do bairro Siderlândia com Padre Josimo, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, a ação, que conta com apoio de policiais do 28º Batalhão, visa desocupar área da prefeitura invadida por populares.

A ação conjunta segue em andamento e não há um balanço de quantas pessoas estão envolvidas e se há pessoas detidas pela PM.