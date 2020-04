Sobe para oito o número de mortes pelo Covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 21:44 horas

Paciente que morreu estava internado no Hospital das Clínicas; internações na rede pública estão estáveis

Volta Redonda – O número de mortes pelo novo coronavírus em Volta Redonda subiu para 8 nesta sexta-feira, dia 17. Uma paciente que estava internada no Hospital das Clínicas, na Vila Santa Cecília, que testou positivo para a Covid-19 e não resistiu.

A morte ainda não consta nos dados do governo do Estado e nem da Prefeitura. Boletins do governo estadual divulgados no fim da tarde desta sexta-feira, dia 17, contabilizam seis mortes; e da prefeitura, também divulgado nesta sexta, totaliza sete mortes pelo novo coronavírus. A idade da vítima não foi divulgada.

De acordo com os dados levantados pelo DIÁRIO DO VALE, o número de internações de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 nos hospitais da rede pública está estável.

Confira os números:

Hospital das Clínicas: Tem 05 pacientes internados, sendo 02 em UTI em VM (ventilação mecânica) e 03 em enfermaria, em ar ambiente. Houve 01 óbito de paciente positivo nas últimas 24 horas.

Hospital São João Batista – Sem óbitos ou novas internações no período.

Hospital do Retiro – Tem 05 internados, suspeitos, em ar ambiente em enfermaria. CTI respiratório vazio. Sem óbitos no período.

– HINJA – Sem internações em CTI ou enfermaria nesta sexta-feira. Sem óbitos.

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes Internados confirmados ou suspeitos : 10

– Total internados em CTI com VM : 02

– Total internados sem VM : 08

– Resumo de óbitos de VR – 01 nas últimas 24 horas.

*O jornal não obteve os dados, que foram fechados por volta das 20 horas, do Hospital da Unimed, nem do Hospital Regional