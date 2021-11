STF forma maioria a favor de Neto em recurso sobre candidatura

Matéria publicada em 11 de novembro de 2021, 13:15 horas

Decisão liquida mais um recurso jurídico contra a vitória do prefeito na eleição de 2020

Volta Redonda – A primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de formar maioria a favor do prefeito Antônio Francisco Neto no julgamento do último recurso apresentado contra sua candidatura. As turmas da mais alta instância da Justiça no Brasil têm cinco intregrantes e a primeira turma, que julga a ação, já tem três votos, da ministra Cármen Lúcia (relatora) e de Alexandre de Moraes e Rosa Weber, que a aompanharam.

Assim, mesmo que os ministros Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso divirjam, a maioria está formada.

Veja a íntegra do voto da ministra Cármen Lúcia.

acordaoneto