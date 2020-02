STJ tira efeito suspensivo de recurso apresentado por Harsco e CSN no caso da escória

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 20:28 horas

Empresas são obrigadas a acrescentar menos escória do que tiram do local e a reduzir a pilha a quatro metros de altura; medida é provisória

Volta Redonda – A ministra Regina Helena Costa do STJ (Superior Tribunal de Justiça) emitiu decisão determinando o fim do efeito suspensivo no recurso apresentado pelas empresas CSN e Harsco em recurso apresentado contra uma decisão anterior que as mandava reduzir a altura da pilha de escória armazenada ás margens do Rio Paraíba do Sul a quatro metros . A mesma decisão obrigava que as empresas acrescentassem, diariamente, menos escória do que era retirado do local, sob pena de multa diária de R$ 20 mil.

A decisão foi tomada em ação civil pública ajuizada pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Volta Redonda e pela Procuradoria da República de Volta Redonda, com auxílio prestado pelo GAEMA/MPRJ. O MPRJ afirmou que existe ameaça de danos ambientais e à saúde pública, e falou em risco de contaminação do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de água a mais de 10 milhões de pessoas no estado. De acordo com fontes ouvidas pelo DIÁRIO DO VALE, a decisão não implica o fechamento da área utilizada pela empresa industrial Harsco, em Volta Redonda, para guarda de material proveniente do descarte da produção da Companhia Siderúrgica Nacional.

Além disso, a fonte afirmou que, por se tratar de liminar, a medida será reavaliada pelo colegiado de ministros do STJ, podendo ser confirmada ou revertida.

De acordo com a decisão, não foi apresentada, nos autos do processo, nenhuma comprovação de que a atividade não causaria a degradação apontada. Além disso, não se pode adotar outra solução senão o imediato resguardo da pessoa humana e do meio ambiente.

— Conforme apontou o tribunal de origem (fls. 132/144e), já há constatação de prejuízos à saúde e segurança da população, poluição estética e sanitária, descarte de materiais fora dos padrões ambientalmente estabelecidos e supressão de parte de Área de Proteção Permanente junto ao rio Paraíba do Sul, impedindo a consecução de sua finalidade ecológica, além de irreversível contaminação do próprio rio e do lençol freático — destaca um dos trechos da decisão.

Na ação, relata o MPRJ que, na falta de estudo prévio e plano de emergência não pode ser excluída a iminência de desastre ambiental irremediável caso os dejetos desabem sobre o rio Paraíba do Sul.

— A localização atual do pátio e a topografia da região favorecem a exposição dos bairros residenciais, da unidade de conservação de proteção integral e do corpo hídrico contíguos. Apesar de a área estar delimitada, o muro perimetral encontra-se dentro da área de preservação permanente do rio federal e a mata ciliar do rio Paraíba do Sul no ponto integra a unidade de conservação estadual Refúgio de Vida Silvestre do Médio Paraíba e, não obstante, a zona de amortecimento da unidade abriga pilhas de escória cada vez maiores — diz um trecho da ação.