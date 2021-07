Suposto gerente do tráfico do bairro Vila Brasília é preso com arma e drogas

Matéria publicada em 5 de julho de 2021, 16:48 horas

Volta Redonda – Agentes do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas, do 28º Batalhão da PM, prenderam um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Volta Redonda. Ele, que seria gerente de pontos de venda de entorpecentes, foi preso nesta segunda-feira, dia 5, com uma pistola e um rádio na Rua C-1, escadão 4, na Vila Brasília.

Os policiais localizaram o suspeito após receberam informação, por meio do Disque Denúncia do 28º BPM (0800-260-667). O homem chegou a correr ao avistar a aproximação da viatura policial, mas foi perseguido e capturado.

Além da arma, que estava com a numeração raspada, e o rádio, os PMs encontraram nos fundos de uma casa, na mesma localidade, um carregador de pistola, 4 munições intactas, um pedaço de maconha, uma bolsa contendo 300 gramas de cocaína. Além disso, foram apreendidos mais um rádio, bateria de rádio, fone, coldre e vasta quantidade de etiquetas.

Também foi encontrado no mesmo imóvel, 10.000 pinos vazios, capa de colete, balança, uma folha com anotações do tráfico e um kit Roni , que é acoplado na pistola que se transforma aparentemente em um rifle.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.