Suspeito de dupla tentativa de homicídio continua sendo procurado pela polícia

Matéria publicada em 8 de junho de 2022, 07:56 horas

Barra do Piraí- A Polícia Civil de Barra do Piraí continua tentando descobrir o paradeiro de Josimar Sinésio da Silva, que teve sua foto publicada no Portal dos Procurados. Ele é suspeito de tentar matar a sua ex-companheira e o atual namorado dela.

O crime ocorreu no dia 27 de março deste ano, na Avenida Álvaro Gonçalves, no Bairro de Fátima, em Barra do Piraí. O suspeito atirou no casal que estava em um carro.

Na ocasião, as vítimas foram levadas para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Contra Josimar foi expedido um mandado de prisão.

Antes de atirar no casal, ele tinha descumprido uma medida protetiva, de não se aproximar da ex-companheira. A mulher chegou a ser ofendida e agredida fisicamente pelo suspeito, que não se conformava com o fim do romance entre eles.