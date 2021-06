Matéria publicada em 22 de junho de 2021, 07:45 horas

Resende – Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu na noite dessa segunda-feira (21), em Resende. Ele é suspeito de participação em roubo a posto de combustíveis, localizado no km 300, às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Fazenda da Barra II. A ocorrência foi encaminhada para 89ª DP.

PMs do 37º Batalhão informaram que estiveram no local após tomarem conhecimento do caso e, ao chegarem, encontraram o homem baleado na cabeça, já sem vida. A PM também informou que fez contato com um funcionário do estabelecimento, que afirmou que dois suspeitos, armados, teriam roubado a quantia de R$2.000,00 durante o crime. Os agentes se deslocaram até a delegacia de Resende e, no local, encontraram um homem, de 32 anos, que se identificou como segurança do estabelecimento; onde o mesmo teria informado que ‘fazia bico’ naquela noite.

A PM relatou que o homem explicou, na unidade policial, que presenciou o roubo e que haviam quatro suspeitos no local, sendo dois, armados. E que após dar ordem de parada, um dos suspeitos teria feito menção que iria atirar. Nesse momento, segundo a PM, o segurança teria relatado ter disparado contra o suspeito para se defender. Durante a ação, os outros suspeitos conseguiram fugir.

De acordo com a PM, a vítima, não identificada, autuada no Artigo 157 do CP (Roubo), foi encaminhada ao IML da cidade, após perícia da Polícia Civil. Já o suposto segurança do estabelecimento foi autuado no Artigo 121 do CP (Homicídio) e Artigo 14 da Lei 10826/03 do Código Penal (Porte Ilegal de Arma de Fogo), ouvido e liberado. Uma pistola calibre 9mm com a numeração aparente e um carregador com 9 munições, intactas, foram apreendidos.