Suspeito de tráfico de influência é preso pela PF em Barra do Piraí

Matéria publicada em 10 de março de 2021, 07:50 horas

Homem, que não teve a idade divulgada, foi preso em flagrante tentando ajudar funcionário de transportadora a liberar caminhão retido na BR-393

Barra do Piraí – Um homem foi preso em flagrante por agentes da Polícia Federal de Volta Redonda na manhã desta terça-feira (9), em Barra do Piraí, suspeito de tráfico de influência. Ele é suspeito de ter afirmado à um motorista de uma transportadora, que conseguiria liberar um caminhão – retido pelo excesso de peso – no posto de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), mediante pagamento de R$ 1 mil.

Segundo a Polícia Federal, o representante da transportadora relatou que essa não é a primeira vez que foi abordado pelo suspeito, que dizia ‘ter um bom relacionamento com um fiscal do posto’. Em conversa com o suspeito, o representante fingiu aceitar a proposta, e marcou um encontro na manhã de ontem (9) para efetuar o pagamento da quantia. Após o encontro, o suspeito foi preso pelos agentes.

Durante as investigações, a PF irá verificar um possível envolvimento de funcionários da ANTT no suposto esquema criminoso. O celular do suspeito foi apreendido e passará por perícia.