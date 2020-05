Suspeito de tráfico é baleado durante tentativa de fuga em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de Maio de 2020, 07:44 horas

Homem, de 24 anos, pilotava uma motocicleta na contramão no Centro; durante perseguição houve troca de tiros e suspeito foi contido pela PM

Barra Mansa – Um homem, de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi baleado pela Polícia Militar na noite de sexta-feira, dia 08, na Rua Dr José Alves, no Centro de Barra Mansa. Ele foi baleado após ser flagrado pilotando uma motocicleta na contramão, e tentado atropelar os agentes durante a fuga.

O flagrante aconteceu durante patrulha da PM na localidade. O suspeito foi visto pelos agentes trafegando de motocicleta pela contramão, na Avenida Domingos Mariano. Houve perseguição e próximo à Rua Dr José Alves, o suspeito chegou a esbarrar em uma das viaturas, durante a fuga.

Na manobra, o suspeito tentou atropelar os agentes que haviam desembarcado do veículo. Foi nesse momento que a PM fez os disparos, na tentativa de conter o suspeito, que perdeu o controle do veículo e caiu no chão.

Durante abordagem, os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu o suspeito até a Santa Casa de Misericórdia de Barra, com ferimentos na perna e mandíbula, para receber atendimento médico. Com o suspeito, foram apreendidos: cinco munições intactas de pistola calibre 9mm, além de 25 pinos contendo pó branco, aparentando ser cocaína.

A arma utilizada pelo suspeito não foi encontrada. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).