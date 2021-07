Suspeito de tráfico é detido em Barra do Piraí

Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 07:45 horas

Barra do Piraí – Um jovem de 20 anos, foi detido pela Polícia Militar nessa quarta-feira, dia 21, na Rua Cristiano Otoni, no Centro de Barra do Piraí, suspeito de tráfico. Durante a ação, 03 sacolés de cocaína, um invólucro de maconha, um celular e R$ 41,00 em espécie, foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 88ª DP.

Segundo a PM, o flagrante aconteceu durante patrulhamento no endereço. A PM afirma que todo material foi encontrado em posse do jovem, durante revista pessoal, tendo o mesmo confessado que tem vendido entorpecentes para ganhar um dinheiro extra.

O suspeito foi autuado no Artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), ouvido e liberado.