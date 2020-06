Suspeito de tráfico é preso pela PRF com mais de 37 quilos de cocaína em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 12:18 horas

Droga foi encontrada escondida dentro de sacos de ração, dentro de um veículo, durante fiscalização da PRF na Dutra, na manhã desta quinta-feira (25)

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam mais de 37 quilos de cocaína na manhã desta quinta-feira (25), no km 283 da Dutra, durante fiscalização de combate ao narcotráfico, que acontecia na altura do km 287, em Floriano, em Barra Mansa. A fiscalização faz parte da Operação Tamoio II, com auxílio da equipe do Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC/RJ). Um homem, de 31 anos, foi preso.

De acordo com a PRF, o flagrante aconteceu por volta das 07h20, quando agentes tiveram atenção voltada para um veículo Hyundai/HB 20, branco, com placas de Volta Redonda. A PRF afirma que o motorista apresentou nervosismo ao passar pelo local onde ocorria a fiscalização. Após a constatação, os agentes se deslocaram para abordá-lo e durante revista, na altura do km 283, próximo à Pedreira Pombal, ainda em Barra Mansa, conseguiram pará-lo.

O condutor, de 31 anos, continuou demonstrando nervosismo e durante a fiscalização deu respostas divergentes aos policiais, o que fez com que suspeitassem que poderia haver algum ilícito no veículo. Desta forma, a equipe utilizou dois cães farejadores para buscas. Durante o trabalho, um dos cães demonstrou interesse no porta-malas, onde havia vários sacos de ração para aves. Após revista, a droga foi encontrada.

Segundo a PRF, o formato em que a droga foi encontrada chegou a fazer a equipe pensar que se tratava de pasta base de cocaína ou crack. Foi verificado que se trata de cocaína já pronta para consumo. ”Quando chegasse ao destino, os traficantes só teriam que acondicioná-la nos meios para venda no varejo (papelote ou pino) e comercializá-la”, disse um agente.

De acordo com estimativas feitas pela PRF, o prejuízo para o tráfico pode passar de R$ 700 mil. Ao todo, 37.180 kg de cocaína, foram apreendidos.

Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas. Segundo a PRF, ele alegou que estava transportando os sacos de ração de Aparecida (SP) para Volta Redonda (RJ). A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa).