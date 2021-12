Suspeito de tráfico fica ferido após troca de tiros com a PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2021, 10:08 horas

Uma pistola 9mm, munições e drogas foram apreendidos durante ação, que também resultou na prisão de outro suspeito

Volta Redonda – Um confronto entre policiais militares e suspeitos de tráfico de drogas foi registrado na noite desta sexta-feira (3), no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. Durante a ação, uma pistola 9mm, dois carregadores e 15 munições do mesmo calibre, quatro pedaços de maconha, 270 pinos e um prato com aproximadamente 150 gramas de cocaína, além de vasto material do tráfico, foram apreendidos.

Segundo a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas receberam informações dando conta que no local, havia suspeitos de tráfico vendendo entorpecentes. De acordo com ocorrência, ao tentarem efetuar as prisões, os agentes foram recebidos a tiros; posteriormente revidados. Um cerco foi feito e ao menos dois suspeitos foram detidos. Um deles, baleado na perna, foi levado sob custódia ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O material apreendido foi entregue na 93ª DP, onde o caso foi registrado.