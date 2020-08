Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 10:53 horas

Segundo a PM, denúncias indicavam que suspeitos de tráfico, armados, vendiam drogas próximo à uma praça, no Lazaredo, na noite desta sexta-feira (28)

Barra Mansa – Um homem, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira (28) após uma troca de tiros com policiais militares em Barra Mansa. O confronto foi registrado no bairro Lazaredo.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, equipes foram ao bairro após denúncia, indicando que homens armados estariam vendendo drogas na localidade.

De acordo com os militares, o suspeito teria corrido por um beco, próximo à Praça Bom Pastor, na Rua Corina dos Santos, com uma arma na mão e, ao se deparar com outros agentes, efetuou um disparo. Um agente revidou e ele foi atingido. Um revólver calibre 38, quatro munições intactas e um cartucho deflagrado, foram apreendidos.