Suspeito fica ferido após confronto com a PM no Santo Agostinho

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 07:30 horas

Jovem, de 22 anos, foi atendido do HSJB e encaminhado para a 93ª DP na noite desta quarta-feira (16); uma pistola e munições foram apreendidas

Volta Redonda – Um jovem, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (16), suspeito de se envolver numa troca de tiros com a PM em Volta Redonda. O caso foi registrado no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Segundo informações, o suspeito se feriu ao tentar fugir dos militares durante o confronto. Após o flagrante, o rapaz foi encaminhado para o Hospital São João Batista (HSJB) e posteriormente apresentado na 93ª DP (Volta Redonda). Uma pistola calibre 9mm e seis munições foram apreendidas.

Os PMs informaram que estavam em patrulhamento quando depararam com três homens, dois deles armados, correndo pela na Rua Mutirão e que a troca de tiros aconteceu quando o trio notou a presença da viatura no local. Dois suspeitos fugiram. O que foi preso, no entanto, foi encontrado com várias escoriações após a suposta tentativa de fuga ao pular do barranco.